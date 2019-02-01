Yunanistan'a Kaçan Darbecilerin Davasında Karar

FETÖ'nün darbe girişimine helikopterlerle katılan ve Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine helikopterlerle katılan ve Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.



(İHA)

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