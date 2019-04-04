Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a Kaçarken Askeri Yasak Bölgede Yakalandı

Yunanistan'a Kaçarken Askeri Yasak Bölgede Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen M.İ. (20), 1'inci derece askeri yasak bölgede askerlerce yakalanıp, gözaltına alındı.

Yunanistan'a Kaçarken Askeri Yasak Bölgede Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen M.İ. (20), 1'inci derece askeri yasak bölgede askerlerce yakalanıp, gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki piyade karakolu askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.İ.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.İ.'nin 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'hırsızlık' ve 'kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak' suçlarından kaydının olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:54 Kaynak: DHA

Meriç, Edirne, Yunanistan, Güncel
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