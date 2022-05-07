Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı

07.05.2022 15:27
Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen Taybet K. (42), Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı.

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen Taybet K. (42), Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı. Botla kurtarılan Taybet T., psikolojik sorunları olduğunu ailevi sorunlar yaşadığını, Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan'a geçmek isterken mahsur kaldığını söyledi.

Meriç Nehri'nin Kirişhane Mahallesi'nden geçtiği kesimde kum adacığında bir kadının mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Taybet K., botla alınıp kıyıya çıkarıldı.Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Taybet K., ilk ifadesinde, Antalya'da bir lokantada garsonluk yaptığını, ailesiyle sorun yaşayınca Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan'a kaçak olarak geçmeye çalıştığını söylediği belirtildi. Psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan Taybet K.'nin terörle ilişkisinin bulunmadığı belirlendi. Taybet K.'nin işlemleri sürüyor.


Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı
Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı
Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı
Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı
Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı
YORUMLAR
500
Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor Kırıkkaleli milli halterci dünya şampiyonu oldu Kırıkkaleli milli halterci dünya şampiyonu oldu

Meriç Nehri, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken nehirde mahsur kalan kadın, botla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement