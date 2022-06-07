Edirne Adliyesi 'ne getirilen şüphelilerden K.B. ve E.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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