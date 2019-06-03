Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı (2)

26 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını organize ettiği tespit edilen 4 kişiden ikisi yakalandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı (2), System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını organize ettiği tespit edilen 4 kişiden ikisi yakalandı.
FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik grubun Yunanistan'a kaçmaya çalışmasını organize eden D.A. ve K.S. adlı şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D. ve D.S. adlı diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
Balıkesir, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı Türkiye hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti İran'dan ABD'nin şartsız müzakere teklifine cevap: Kelime oyununu bırakın YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 01:28:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]