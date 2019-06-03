Yunanistan'a kaçarken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı (2)
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını organize ettiği tespit edilen 4 kişiden ikisi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na kaçmaya çalışmasını organize ettiği tespit edilen 4 kişiden ikisi yakalandı.
FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik grubun Yunanistan'a kaçmaya çalışmasını organize eden D.A. ve K.S. adlı şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D. ve D.S. adlı diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
- Balıkesir
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