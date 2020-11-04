Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Y.U ve C.U'yu yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.