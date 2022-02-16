Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Ş.B, S.Z. ve E.Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İpsala Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.Z. ve Ş.B. savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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