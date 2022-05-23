Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

23.05.2022 11:39
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan S.Ş., B.Ş. ve R.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, diğer 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı MSB: 'Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. MSB: 'Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.
Kaynak: DHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

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