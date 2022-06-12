Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan Ş.K. ve C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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