Edirne'de ikisi FETÖ, biri PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de ikisi FETÖ, biri PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı

16.06.2022 14:54
Edirne'de ikisi FETÖ, biri PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Hudut Kartalları tarafından yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Hudut Kartalları tarafından yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları devriye esnasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi yakalayarak jandarma karakoluna teslim etti. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin FETÖ ile PKK bağlantılı olduklarının tespit edilmesi üzerine şahıslar gözaltına alınmıştı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi A.K. ve A.G ile PKK şüphelisi V.A.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de ikisi FETÖ, biri PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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