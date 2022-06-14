Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan PKK şüphelileri N.K ve B.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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