Edirne'de yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenen 5 kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere jandarma karakoluna götürdü. Burada kimlik tespiti yapılan şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğunu tespit etmeleri üzerine şahıslar göz altına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan H.U, H.S. ve İ.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer iki şüpheli A.S, T.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE