Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

05.06.2022 13:01
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri H.U., H.S., A.S., T.G. ve İ.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve T.G., çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.U., H.S. ve İ.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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