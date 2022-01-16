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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

16.01.2022 11:23
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, tarafından sınırda gözaltına alınan PKK şüphelileri M.S, Ö.D. ve Y.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüphelilerde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik güçleri 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S, Ö.D. ve Y.M'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

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Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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