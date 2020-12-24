Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri A.K, A.A, M.Ç. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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