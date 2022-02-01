Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınları 1. derece askeri yasak bölgede dün yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan E.D, M.T, E.P. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika