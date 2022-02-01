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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

01.02.2022 14:21
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınları 1. derece askeri yasak bölgede dün yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan E.D, M.T, E.P. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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