Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

11.04.2022 12:47
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı, terör örgütü PKK şüphelisi 1 kişi de gözaltına alındı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı, terör örgütü PKK şüphelisi 1 kişi de gözaltına alındı.

Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A. ve E.A.'nın FETÖ şüphelisi oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A., M.A., E.Y. ve A.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

PKK ŞÜPHELİSİ DE GÖZALTINDA

Bu arada Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi İ.D., de güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alındı. İ.D., jandarma ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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