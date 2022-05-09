Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

09.05.2022 12:07
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 6 kişiden 5'i tutuklandı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T., İ.Y., Z.U. ve M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ HAKİM DE TUTUKLANDI

Öte yandan Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan eski hakim T.Ş. tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen T.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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