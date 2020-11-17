Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ zanlısından 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanan, meslekten ihraç edilen hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A. ile öğretmenler M.K, M.A. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.K, M.A. ve A.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.