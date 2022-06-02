Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

02.06.2022 14:56
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanan FETÖ şüphelileri A.G, T.B, A.D, O.U, H.A, B.P. ve S.Ş'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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