Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

26.05.2022 16:23
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 10 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 8'i tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 10 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan 10 FETÖ şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, E.Ç, Ü.O, Ş.G, O.K, R.B, M.K ve S.İ, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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