Yunanistan'a kaçarken yakalanan cinayet sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bağcılar'da arkadaşını silahla 5 el ateş ederek evinin önünde öldürdüğü öne sürülen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahir Kılınç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Okan Alkan'ın ailesi ile tarafların avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kılınç, maktul ile bu olaydan önce aralarında anlaşmazlık olmadığını ancak maktulün ağabeyi ve yeğenine uyuşturucu sattığını, bu sebeple olay günü görüştüğünü söyledi.

Üstünde silah olmadığını iddia eden Kılınç, "Okan'ın yanına gittiğimde iki kişiydiler. Okan'a uyuşturucu satması hakkında konuştuk, bana küfür etmeye başladı. Aramızda tartışma çıktı, o esnada üzerindeki silahını çekti. Okan, çıkardığı silahı kasıklarıma doğru doğrulttu. Birbirimize girdik, boğuştuk, yere düştük. Biz yere düşünce maktulün elindeki silah da yere düştü. Ben yerdeki silahı aldım. Maktul ve arkadaşı üzerime doğru geldi, kaçmaya başladım. Bu esnada yerden aldığım silahla arkaya doğru ateş ettim. Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tabancayı da kaçarken araca bindikten sonra çöp konteynerinin içine attım." dedi.

"Üzerinde silah yoktu"

Müşteki Ayfer Alkan, oğlu olan maktulün olaydan bir hafta önce kadar evde telefonla hararetli bir konuşma yaptığını belirtti.

Oğlunun bu nedenle bir hafta evden çıkmadığını anlatan Alkan, "Evden çıkmaya korkuyordu. Olay günü de telefon geldi, bu telefondan sonra yüz ifadesi değişti. Eşofmanı ile evden dışarı çıktı. Üzerinde silah yoktu. Silah sesleri duyunca asker uğurlaması yapıldığını düşündüm. Sonrasında oğlumu yerde buldum." diye konuştu.

Müşteki Tayfur Alkan da maktulün babası olduğunu belirterek, "Oğluma telefon geldikten sonra rengi değişti. Ne olduğunu sordum, 'Görüşüp, geleceğim' dedi. Ayağında terlik, üzerinde eşofmanla evden ayrıldı. Üzerinde silah olsaydı ben zaten evden çıkmasına müsaade etmezdim. Silah sesleri duyunca dışarı çıktım. Evin 10-15 metre karşısında oğlum yerdeydi, kimin yaptığını sordum, 'Baba, Mahir Kılınç yaptı' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında konuşan maktulün annesi Ayfer Alkan, "Oğluma 'Ne oldu?' dedim, 'Anne bir şey yok' dedi, dışarı çıktı çocuk. Dışarı çıktığı anda silah sesi duydum. Daha sonra camdan baktığımda oğlum bana, 'Anne beni vurdular sırtımdan, beni kurtar' diye. Ben gittiğimde kucağıma düştü. Adalet istiyorum. Benim oğlum evlenecekti, nişanlıydı, düğünü olacaktı." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 10 Temmuz 2021'de sanık Mahir Kılınç'ın maktul Okan Alkan ile arsada buluştuğu, maktul ile sanığın tespit edilemeyen bir sebeple tartıştığı ve sanığın maktulü 5 el ateş ederek öldürdüğü anlatılıyor.

İddianamede, sanık Mahir Kılınç'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.