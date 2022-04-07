Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski yarbaya FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski yarbaya FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

07.04.2022 12:19
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski yarbaya FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yeniden yargılanan eski yarbay Yaşar Buçkun, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle yeniden yargılanan eski yarbay Yaşar Buçkun, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Buçkun ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Buçkun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Buçkun, mütalaaya karşı yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Buçkun, 2017'den itibaren iki kez tutuklandığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Buçkun'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden 6 yıl 3 ay hapse çarptırıp tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığında şube müdürü olarak görevliyken FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde sözde "yurtta sulh konseyince" hazırlanan sözde "sıkıyönetim direktifi"ni uygulamaya çalıştığı iddia edilen eski yarbay Buçkun, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince daha önce yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılarak tahliye edilmişti.

Karara itirazı değerlendiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu.

Sanık hakkında yeniden yapılan yargılama sürecinde mahkemeye gelmediği için yakalama kararı çıkartılmıştı.

Buçkun, 23 Aralık 2021'de Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçarken yakalanıp tutuklanmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Erzurum, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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