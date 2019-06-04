Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 7'si daha tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 7'si daha tutuklandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden geçtiğimiz günlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken yakalanan aralarında meslekten ihraç edilen doktor, polis, asker, öğretmen ve mühendisin bulunduğu 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 7'si daha tutuklandı, 7...

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 7'si daha tutuklandı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden geçtiğimiz günlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken yakalanan aralarında meslekten ihraç edilen doktor, polis, asker, öğretmen ve mühendisin bulunduğu 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 7'si daha tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 05.00'te gerçekleştirilen operasyonda 17 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken Ayvalık Çıplak Ada açıklarında yakalandı. Şüphelilerden meslekten ihraç edilen doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün Ayvalık Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ö., S.G., A.K., H.D., A.D. ve A.S.T. tutuklandı. Sorgusu Manisa'da devam ettiği için burada adliyeye sevk edilen H.B.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. böylece olayla ilgili tutuklananların toplam sayısı 9'a yükseldi. Ayvalık Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin daha Manisa'da sorgusu sürüyor. FETÖ şüphelisi 17 kişinin yanında bulunan 6 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Midilli Adası, Ayvalık, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti Yunanistan savaş tazminatı olarak Almanya'dan 300 milyar euro istiyor Kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist yakayı ele verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 23:25:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 7'si daha tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]