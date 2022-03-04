Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

04.03.2022 14:13
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Tutuksuz yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giydikten sonra Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski öğretmen, yurt dışına çıkış yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Tutuksuz yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giydikten sonra Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski öğretmen, yurt dışına çıkış yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan eski öğretmen K.Y.Ç, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan K.Y.Ç. daha önce aynı mahkemede yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "FETÖ üyeliği suçundan mahkemenizce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Yurt dışına sadece gezmek amacıyla çıkmak istedim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu halde adli kontrolünü ihlal eden sanığın, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Hükümlü sanığın dosyası istinafta

Adana'daki FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski öğretmen K.Y.Ç, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutuksuz sanığa, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına da karar verilmişti.

FETÖ üyeliğinden hükümlü sanığın karara bağlanan dosyasının istinaf incelemesi sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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