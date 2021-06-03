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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı tuğgeneral: Rezil oldum - Son Dakika

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı tuğgeneral: Rezil oldum

03.06.2021 16:41
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı tuğgeneral: Rezil oldum, System.String[]

YUNANİSTAN'a kaçarken Edirne'de yakalanıp, tutuklanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına başlandı.

YUNANİSTAN'a kaçarken Edirne'de yakalanıp, tutuklanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına başlandı. Cankıymaz, yurt dışına kaçmak için internet üzerinden tanıştığı kişiyle 1200 euro karşılığında anlaştığını söyleyerek, "Üzgünüm. Tamamıyla rezil oldum. Bu saatten sonra kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire eski Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz hakkında, 27 Ocak'ta gözaltı kararı verildi. Arama çalışmaları sürerken, firari Cankıymaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cankıymaz, 25 Şubat'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Cankıymaz'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yargılanmasına Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Nuri Cankıymaz ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'TAMAMIYLA REZİL OLDUM, KAÇMA ŞÜPHEM YOK'Sanık Nuri Cankıymaz, iddianamede geçen örgütün 'mahrem imam'ları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespiti kabul etmeyerek, "Ankara'daki büfe telefonlarından arandığım söylenen tarihlerde Erzincan'da görev yapıyordum. Aramalar da ardışık değildir. Benle aynı zamanda aranan kişileri de tanımıyorum" diye konuştu. Cankıymaz, örgüt evlerinde kalmadığını öne sürerek, "34 yıllık görev süremde hiçbir yanlış yapmadım. Darbe girişiminden sonra yasal olarak 2 kez yurt dışına çıktım. 2020'nin Eylül ayında evde yokken evime baskın yapıldı. Kayınvalidemin evindeydim. O dönem generallerin gözaltına alınma görüntülerini görünce yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma kararı aldım. Üzgünüm. Tamamıyla rezil oldum. Bu saatten kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. 'BERABER KAÇTIĞIM ASKERLERİ TANIMIYORUM'Mahkeme başkanının "Yurt dışına neden normal yollardan çıkmadın da başkasına ait kimlikle çıktınız?" sorusu üzerine sanık Cankıymaz, "'Yakalama kararım vardır' diye düşündüm. İnternetten tanımadığım kişilerle irtibat kurdum. Kimlik için 600 lira, yurt dışına çıkış için de 1200 avroya anlaştım. İstanbul Şişli'de otobüs durağında buluştuk. Kimliği teslim aldım" dedi. Nuri Cankıymaz, "Nasıl oldu da seninle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacakların hepsi FETÖ şüphelisi asker çıkıyor?" sorusuna da "Edirne'dekiler tanımadığım insanlardı. Galiba biri yüzbaşıydı. Hiçbirini tanımıyorum" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Nuri Cankıymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.


Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı tuğgeneral: Rezil oldum

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Emekli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı tuğgeneral: Rezil oldum - Son Dakika


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