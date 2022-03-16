Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 8 yıl hapis - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 8 yıl hapis

16.03.2022 17:52
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 8 yıl hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan ve hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski öğretmen sanık, istinaf mahkemesinin kararı bozması sonrası yeniden yargılandığı davada, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis...

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan ve hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski öğretmen sanık, istinaf mahkemesinin kararı bozması sonrası yeniden yargılandığı davada, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık C.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın üzerine kayıtlı iki telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü, büyük bölge talebe mesulü ve eyalet lisecisi" olarak görevler üstlendiği, "Kerim" kod adını kullandığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını belirtti. Savcı, C.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

C.S. savunmasında FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen C.S. "FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık C.S. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest soruşturma bulunduğu ve hakkında hüküm kurulurken "TCK'nin 62. maddesindeki indirimin uygulanması gerektiği" gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 8 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına yeniden yargılandığı davada 8 yıl hapis - Son Dakika
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