Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

13.04.2022 14:20
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ş, C.Ş, H.Ç ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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