Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

08.05.2022 11:39
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan H.T, İ.Y, G.U, Z.U. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.T, İ.Y, Z.U. ve M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer şüpheli G.U, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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