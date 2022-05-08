Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan H.T, İ.Y, G.U, Z.U. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.T, İ.Y, Z.U. ve M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer şüpheli G.U, adli kontrolle serbest bırakıldı.