Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
1 saat önce
Balıkesir polisince FETÖ şüphelisi olarak aranan şahıs, Edirne'den Yunanistan'a kaçarken askeri yasak bölgede yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
Balıkesir polisince FETÖ şüphelisi olarak aranan şahıs, Edirne'den Yunanistan'a kaçarken askeri yasak bölgede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ByLook kullanıcısı olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi E.G., Edirne'den Yunanistan'a geçiş yaparken askeri yasak bölgede yakalandı. Balıkesir'e getirilen zanlı, yapılan sorgulama ve ifade işlemi sonrasında tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
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