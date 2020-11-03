Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Yunanistan'a kaçarken güvenlik güçleri tarafından yakalanan FETÖ şüphelileri H.Y, İ.A, M.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden İ.A çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.