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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

22.11.2021 10:25
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı avukat tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı avukat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, avukat Y.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli, savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat Y.B, dün İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı - Son Dakika


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