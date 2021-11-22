Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı avukat tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, avukat Y.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
Şüpheli, savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Avukat Y.B, dün İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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