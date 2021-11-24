Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri A.Y. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne 'de Yunanistan 'a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı.

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