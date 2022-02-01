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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

01.02.2022 14:06
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski yarbay tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski yarbay tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İpsala Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika
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