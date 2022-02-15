Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan H.İ.G ve Ö.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden H.İ.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ö.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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