Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

25.04.2022 10:57
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ şüphelileri B.M, Y.M, S.P. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.M, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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