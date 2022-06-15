Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

15.06.2022 17:09
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından sınırda gözaltına alınan E.H'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen E.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik güçleri geçen hafta Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski yarbay E.H'yi yakalamıştı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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