Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika

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