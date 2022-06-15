Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

15.06.2022 20:45
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H. tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H. tutuklandı.

Güvenlik güçleri, geçen hafta Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H.'yi yakaladı. E.H., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K. ve A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelemede FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi.


YORUMLAR
500
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan yakaladı Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan yakaladı
Kaynak: DHA

Yunanistan, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:51:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement