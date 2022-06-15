Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H. tutuklandı.
Güvenlik güçleri, geçen hafta Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay E.H.'yi yakaladı. E.H., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K. ve A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan incelemede FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi.
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