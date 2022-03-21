Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan M.S, A.A, B.A. ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden A.A. ve M.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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