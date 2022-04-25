Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama

25.04.2022 11:55
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen B.M., Y.M., S.P. ve Y.A.'nın, FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.M., S.P. ve Y.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.M. tutuklandı. Öte yandan güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K.'yi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen F.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
4 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi 4 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Uzunköprü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:41 Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Mahkeme, akıl sağlığı için rapor istedi
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt, köpeğe evin önünde saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:07:02. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement