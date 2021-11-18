Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile iş adamı Adıyaman'a getirildi - Son Dakika

Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan iş adamı Adıyaman'a getirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uçakla Edirne'den Şanlıurfa'ya daha sonra Adıyaman'a getirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 16 Kasım'da güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y. diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. olduğu belirlenmişti.