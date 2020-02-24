Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karaağaç Mahallesi ile kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi S.D, H.B, D.E, ve N.M.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.B, D.E. ve N.M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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