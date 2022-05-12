Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 7 terör örgütü PKK şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçleri, dün 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I., D.İ. ve İ.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.