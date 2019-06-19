Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri tutuklandı

1 saat önce

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri tutuklandı, System.String[]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, Meriç ilçesinde bağlı Umurca köyünde yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü PKK şüphelileri B.T. ve L.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, B.T. ve L.T'nin daha önce haklarında açılan "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Edirne, PKK, Yunanistan, Güncel
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