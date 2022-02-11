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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı

11.02.2022 21:36
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi, Adıyaman'da tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi, Adıyaman'da tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra Adıyaman'a getirilen H.R. ile H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, PKK üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 8 Şubat'ta güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlıların PKK üyesi olduğu belirlenmişti.

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Yunanistan, Adıyaman, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı - Son Dakika
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