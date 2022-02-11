Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi, Adıyaman'da tutuklandı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra Adıyaman'a getirilen H.R. ile H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, PKK üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde 8 Şubat'ta güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlıların PKK üyesi olduğu belirlenmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı - Son Dakika