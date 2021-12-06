Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Edirne 'de, yasa dışı yollardan Yunanistan 'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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