Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine götürüldü.
Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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