Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi Ö.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen Ö.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç, dün, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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