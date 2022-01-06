Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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