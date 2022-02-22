Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

22.02.2022 16:31
Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi C.A. tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi C.A. tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. C.A., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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