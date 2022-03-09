Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

09.03.2022 14:44
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi M.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.Ö, iki gün önce güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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